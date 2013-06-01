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深圳市森格林实业有限公司地处深圳市龙岗区是一家专业从事塑料软包装的生产型企业。工厂引进全套高速凹版印刷、复合、分条、制袋、啤切等软包装生产设备。专业为食品、饮料、药品、日化、电子、电器、玩具等行业印制各种彩印塑料袋、复合袋、铝箔袋、抽真空尼龙袋、PVC热收缩膜标签、拉链竖立骨袋、卡头袋、珠光膜标签、宣传海报、自动包装复合卷膜等等。....[详细] 全体同仁诚挚地欢迎国内外广大客户光临赐教、期待着与您的精诚合作！
  • 公司地址:深圳市龙岗区爱联嶂背二村工业区
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